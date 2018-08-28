В Красноярске осудили членов банды, грабившей АЗС по всей стране

Красноярский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех мужчин, которые шесть лет назад совершили ряд разбойных нападений на АЗС.

Члены группировки изначально планировали совершать тяжкие преступления. Операторов станций они грабили, угрожая оружием, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Банда гастролировала по стране: нападения были совершены в десяти субъектах РФ. Общая сумма ущерба от ее деятельности составила 2,7 миллиона рублей. Кроме того, в деле фигурировали также незаконный оборот оружия и наркотиков.

Всех четверых участников организованной преступной группы в зависимости от роли и степени участия в преступлениях суд признал виновными. Каждому из них назначено наказание от шести до восьми лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов. Приговор вступил в законную силу.