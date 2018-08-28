В КЧР началась операция по эвакуации с Эльбруса погибшего туриста

В Карачаево-Черкесии началась операция по эвакуации с западного склона горы Эльбрус 58-жителя Волгограда, который скончался во время восхождения. Тело погибшего было обнаружено другой группой альпинистов.

Как сообщает региональное управление МЧС, работы по транспортировке будут проходить в сложных условиях на высоте около 4400 метров в районе ледника Битюк Тюбе. В операции участвуют девять сотрудников Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним, что 13 августа в МЧС поступило сообщение, что альпинист-одиночка из Волгограда не вышел на связь с родными. На поиски мужчины были направлены спасатели Кабардино-Балкарии.

17 августа к розыскам присоединились их коллегии из Карачаево-Черкесии, которые выдвинулись на южный склон Эльбруса к леднику Кюкюртлю в ущелье Уллу-Хурзук. Через двое суток спасатели обследовали западное ребро горы, но поиски результатов не дали. Обнаружить погибшего удалось только другой группе восходителей.