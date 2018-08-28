В Петербурге фура врезалась в арку XIX века

В Петербурге фура едва не снесла арку здания XIX века. Впрочем, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице, самому старинному зданию ничто не угрожает - пострадали лишь декоративные элементы.

По информации спасателей, фура влетела в арку на Лифляндской улице, 4. Сам грузовик прошел вплотную, а прицеп не поместился, и в итоге кузов снес фрагмент арки - благо они не имели конструктивного значения для архитектуры здания.

Угрозы обрушения дома нет, поврежденная арка носила декоративный характер.