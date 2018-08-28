Валаам подарит миллион рублей на восстановление церкви в Кондопоге

Валаамский монастырь перечислит миллион рублей на восстановление церкви в Кондопоге.

Духовный Собор Валаамского монастыря принял решение перечислить на восстановление сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге один миллион рублей, и в дальнейшем посильно участвовать в финансировании работ по воссозданию храма. Об этом сообщается на официальном сайте Валаамского монастыря.

- Многие ли помнят об утраченных шедеврах деревянного зодчества Русского Севера? Если не восстановить становящуюся на наших глазах символом Успенскую церковь - значит, останется смириться с вырождением народа, согласиться с победой сил тьмы и зла. Тогда придется ставить могильный крест не только на сохранении остатков наследия великой страны, но и на ее будущем, - сказал Игумен Валаамского монастыря, епископ Троицкий Панкратий.

Напомним, церковь Успения Пресвятой Богородицы - уникальный памятник заонежской архитектуры XVIII века - сгорела 10 августа. Будучи объектом культурного наследия федерального значения, она входила в десятку самых высоких деревянных церквей России и Европы.

Сгоревший деревянный храм, датируемый 1774 годом, уже четвертый на этом месте.

- Наши предки считали своим долгом сохранять и восстанавливать свои святыни. Нельзя допустить, чтобы эта благочестивая традиция на нашем поколении прервалась, - добавил владыка Панкратий.