В Крыму противолодочные корабли начали поиски "Черной дыры"

Учения по поиску подводной лодки условного противника начались в Черном море. При этом роль вражеского корабля выполняет дизель- электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В маневрах также принимают участие экипажи малого противолодочного корабля "Суздалец" и морского тральщика "Ковровец" соединения охраны водного района Крымской военно-морской базы. Поддержку с воздуха осуществляют базирующиеся на аэродроме Кача противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ Черноморского флота.

"Кроме визуального поиска, экипажи вертолетов задействуют опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать подводную лодку и определять ее координаты. Полученная от вертолетов информация будет оперативно передаваться на корабль для нанесения торпедного и бомбового удара по подлодке", - сообщил представитель ЮВО.

Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" является второй лодкой проекта 636 "Варшавянка". Это усовершенствованная модификация проекта, она носит маркировку 636.3. Согласно стандартов НАТО, судно относится к классу Improved Kilo и называется "Черная дыра".

Лодка способна погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании в течение 45 суток. При оптимальном режиме хода лодка способна пройти под водой до 400 миль, а общая дальность ее плавания достигает 7500 миль.

Длина лодки - 73,8 метра, наибольшая ширина - 9,9 метра, надводное водоизмещение - 2350 тонн. На вооружении находятся шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, в боекомплект входят 18 торпед или 24 мины, крылатые ракеты комплекса "Калибр-ПЛ".