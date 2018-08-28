В Крыму три человека погибли в ДТП с двумя иномарками

В Крыму на трассе Симферополь-Феодосия, в районе поворота на село Отважное, около 22 часов произошло ДТП с участием легковых автомобилей Сhevrolet Lanos и Ford Fusion, в котором три человека погибли и двое пострадали. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Удар от столкновения был такой силы, что Chevrolet Lanos загорелся. Огонь потушили сотрудники феодосийской пожарно-спасательной части МЧС. Также спасателям пришлось деблокировать людей из искореженных машин с помощью специального инструмента.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fusion, двигаясь в сторону Феодосии, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet, - уточнили в МВД. - Водитель и пассажир Chevrolet, а также пассажир Ford погибли на месте. Еще два пассажира Ford получили травмы и госпитализированы.

Всего в ликвидации последствий ДТП был задействован 21 человек и семь единиц техники.