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28.08.2018 15:08
Проект: В регионах

Готовность к зиме подтвердили сразу несколько районов Ямала

В последние дни лета несколько районов Ямало-Ненецкого автономного округа начнут отопительный сезон 2018-2019 года.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сегодня ночью начался отопительный сезон для всех социальных объектов Ямальского района, а для жителей Мыса Каменного подача тепла осуществлена полностью на все объекты, включая жилищный фонд. Как сообщили коммунальщики филиала АО "Ямалкоммунэнерго" Ямальского района, все 17 котельных района готовы к отопительному сезону на 100%. В котельной № 3 села Яр-Сале проходят пуско-наладочные работы два новых котла немецкого производителя, срок службы у них 20 лет - вдвое больше, чем служили их предшественники. В селе Панавеск демонтировали старый котел и установили взамен новый, более мощный на 5 мВт, ижевского производителя, поставщик гарантирует службу 20 лет.

Впервые в районе был применен запатентованный гидробародинамический способ очистки внутренней поверхности трубопроводов холодного водоснабжения. Преимущество данного способа в том, что он очищает трубу вплоть до металла, без использования химических реагентов, это повышает эффективность очистки трубопроводов во много раз, не повреждая рабочую поверхность.

На сегодняшний день специалисты филиала ведут капитальный ремонт энергокомплекса в селе Салемал.

Как сообщили специалисты Приуральского филиала АО "Ямалкоммунэнерго", на основании постановления администрации муниципалитета, с 30 августа заработают котельные и тепловые сети сел Катравож и Белоярск, деревни Щучье. В первую очередь подача теплоносителя будет осуществляться на объекты социальной сферы, а с 3 сентября тепло придет на остальные объекты.

Также 30 августа начнется отопительный сезон и для Шурышкарского района, тепло будет подано на объекты социальной сферы. До начала отопительного сезона подготовлена система теплоснабжения и проведены гидравлические испытания. Котельные готовы к предстоящей зиме в полном объеме.

Специалисты филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе в межотопительный период выполнили замену тепловых сетей в селах Овгорт, Мужи и Восяхово, общей протяженностью 2348 метров. Проведена замена водопроводной сети протяженностью 2200 м в селах Мужи и Азовы.

Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду на этом не заканчивается. По словам энергетиков, завоз горючесмазочных материалов выполнен на 80%. Осталось довезти дизельное топливо: порядка 1300 тонн в Белоярск, 200 тонн в Харсаим и около 100 тонн в Катравож.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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