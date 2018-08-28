На Урале альфонса осудили за обман на миллион рублей

В Первоуральске осудили мошенника, который ограбил женщину под предлогом романтических отношений.

Первоуральский городской суд признал виновным в причинении крупного ущерба и краже (часть 3 статьи 159 УК РФ и часть 1 статьи 158 УК РФ) мужчину, который обманывал сожительницу. Об этом рассказала "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Подозреваемый познакомился с девушкой 1989 года рождения и представился ей неофициальным сотрудником органов безопасности. Через некоторое время он предложил ей создать семью, они стали жить вместе в ее квартире. При этом мужчина неоднократно брал деньги у девушки и распоряжался ими, как хотел. По данным прокуратуры, он похитил ноутбук и продал автомобиль, якобы для того, чтобы взять новый в лизинг. От сделки потерпевшая получила только 40 тысяч, остальные 175 подозреваемый положил себе в карман.

Общая сумма ущерба составила 976 тысяч рублей. Подсудимый признал вину частично. Ему назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.