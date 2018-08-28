Новости

ФАС назвала маленькую женскую грудь физическим недостатком 11:20
В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже 11:19
К берегам Владивостока вынесло лодку с мертвым человеком 11:13
Дакота Джонсон и Арми Хаммер сыграют в "Тараканах" 11:11
МИД призвал Берлин и Вашингтон повлиять на террористов в Идлибе 11:10
Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС 11:03
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍ 11:00
Белорусский гроссмейстер выиграл турнир в Петербурге 10:59
Оскар Айзек присоединится к киновселенной DC 10:53
Опрос: 87% туристов охладеют к Турции после отмены all inclusive 10:47
В Москве водители устроили массовую драку со стрельбой 10:31
В московском метро пассажир проломил голову пенсионеру 10:31
Экс-замглавы Новгородской области заподозрили в даче взятки 10:29
Путин проведет в Омске совещание по социально-экономическим вопросам 10:26
Напавший на воинский эшелон в Забайкалье был связан с криминалом 10:24
Герой Михаила Боярского воскреснет в новых "Гардемаринах" 10:22
Пожар в Волгоградской области унес жизни трех человек 10:21
Путин может посетить Париж в дни празднования окончания Первой мировой войны 10:20
Аудиогиды расскажут о жизни обитателей Московского зоопарка 10:10
АвтоВАЗ представил "внедорожную" Lada Granta 10:08
Орловская область и Беларусь на четверть увеличили товарооборот 10:03
УАЗ улучшил шумоизоляцию "Патриота" 10:00
Путин пообщался с жителями города Обь Новосибирской области 09:57
"Терминаторы" испытают новые снаряды с управляемым подрывом 09:53
На Урале полицейские семь раз выстрелили по колесам машины лихача 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
28.08.2018 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале полицейские семь раз выстрелили по колесам машины лихача

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудникам свердловской ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного лихача на федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень.

Дежурный наряд заметил странную "четырнадцатую" около двух часов ночи в районе 57 километра - шофер мчался на большой скорости и не отреагировал на требование остановиться.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Число камер фото- и видеофиксации на дорогах увеличится в два раза

"Началась погоня. Чтобы защитить от потенциальной опасности других участников дорожного движения инспекторы применили оружие. Они сделали два предупредительных и семь прицельных выстрелов по колесам легковушки - только тогда лихач остановился", - рассказал официальный представитель главка регионального МВД Валерий Горелых.

В результате погони и стрельбы, к счастью, никто не пострадал, но машина получила механические повреждения.

"Мужчина за рулем "ВАЗ-2114" оказался пьян. Его доставили в дежурную часть, где выяснили, что лихач - безработный житель Богдановича 1992 года рождения. В отношении нарушителя составили административные материалы по семи статьям КоАП", - резюмирует пресс-атташе свердловской полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве
Клепач назвал стоимость рубля в конце года
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию