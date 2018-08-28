На Урале полицейские семь раз выстрелили по колесам машины лихача

Сотрудникам свердловской ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного лихача на федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень.

Дежурный наряд заметил странную "четырнадцатую" около двух часов ночи в районе 57 километра - шофер мчался на большой скорости и не отреагировал на требование остановиться.

"Началась погоня. Чтобы защитить от потенциальной опасности других участников дорожного движения инспекторы применили оружие. Они сделали два предупредительных и семь прицельных выстрелов по колесам легковушки - только тогда лихач остановился", - рассказал официальный представитель главка регионального МВД Валерий Горелых.

В результате погони и стрельбы, к счастью, никто не пострадал, но машина получила механические повреждения.

"Мужчина за рулем "ВАЗ-2114" оказался пьян. Его доставили в дежурную часть, где выяснили, что лихач - безработный житель Богдановича 1992 года рождения. В отношении нарушителя составили административные материалы по семи статьям КоАП", - резюмирует пресс-атташе свердловской полиции.