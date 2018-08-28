На Урале сотрудницу турфирмы осудили за обман десятков людей

В Первоуральске сегодня вынесли приговор сотруднице турфирмы, которая оставила без отдыха не один десяток человек. Владельцем конторы по документам был ее муж.

По данным полиции, с 1 февраля по 28 июня 2017 года обвиняемая брала у туристов деньги за путевки и не возвращала их. Люди оставались в итоге и без средств и без отпуска. В общей сложности более сорока человек стали жертвой обмана.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

"Так как подозреваемая скрылась от правосудия, ее объявили в федеральный розыск и задержали в итоге в апреле 2018 года в Краснодаре, - рассказал пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых. - На суде обвиняемая признала свою вину и пообещала вернуть потерпевшим деньги".

Бывшую работницу турфирмы приговорили по материалам полиции к двум годам и восьми месяцам колонии-поселения. Также она выплатить обманутым клиентам три миллиона рублей.