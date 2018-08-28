На Урале завели дело на водителя смявшего маршрутку грузовика

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о ДТП на загородной трассе, в котором погибли двое и пострадали еще семь человек. С водителем грузовика, протаранившего фургон с людьми, проводятся следственные действия, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

- Межмуниципальным отделом МВД "Чебаркульский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ), - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - С виновником аварии проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как уже сообщала "РГ", смертельная авария произошла вчера вечером на автодороге Бишкиль - Варламово. Находившийся в нетрезвом виде водитель грузовика МАЗ совершил наезд на остановившийся на обочине фургон Volkswagen Crafter, доставлявший людей из города Орска в Екатеринбург. Две пассажирки погибли на месте происшествия. Еще семерых, включая водителя, госпитализировали с различными травмами. По последним данным, двое из них находятся в реанимации.

Добавим, что по статье о ДТП с двумя погибшими, виновнику грозит до девяти лет лишения свободы с лишением водительских прав еще на три года.