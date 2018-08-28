Свердловский министр взыскал 3 миллиона за полгода в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требование министра экономики и территориального развития Свердловской области, экс-директора МУП "Водоканал" Александра Ковальчика. Инстанция взыскала с казны более трех миллионов рублей за незаконное привлечение чиновника к уголовной ответственности.

Напомним, в июне 2013 года в отношении гендиректора МУП было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 КУ РФ) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

Гособвинение требовало для него четыре года условно плюс штраф 200 тысяч рублей, но суд сослался на грубые нарушения УПК в ходе следствия, и чиновника освободили. Таким образом, с августа 2013 по январь 2014 года он содержался под стражей, и лишь в июле 2015 года был оправдан.

"За Ковальчиком было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Он подал иск о возмещении утраченного заработка и расходов на юридические услуги", - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано.