Публикации "Родины" о замечательных людях удостоены высокой журналистской награды

В конце июля на торжественной церемонии в Казани были подведены итоги ХVII Всероссийского конкурса СМИ "Патриот России", организованного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международным пресс-клубом. Журнал "Родина", завоевавший в прошлом году главную награду - золотую медаль "За глубокое научно-публицистическое освещение различных аспектов истории России", вновь оказался в числе лауреатов.

Второе место в номинации "Служу Отечеству" занял постоянный автор "Родины" Дмитрий Лиханов за очерк "40 минут до Третьей мировой. В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров спас планету от ядерной катастрофы" ("Родина" N 9 за 2017 год).

Третье место в номинации "Мы - россияне!" занял наш обозреватель Владимир Нордвик за интервью о российском после в Турции Андрее Карлове ("Мы идем сквозь револьверный лай..." Жизнь и смерть дипломата Андрея Карлова глазами его вдовы", "Родина" N 2 за 2018 год) и беседу со спасателем Владиславом Смирновым "Пловец вольного стиля. Своенравный рубаха-парень из Нижнего Тагила не колеблясь бросился за беспомощными людьми, унесенными в открытое море". ("Родина" N 4 за 2017 год).

Наши поздравления, коллеги!