В этом удивительном музее можно посидеть за партой Эрисмана в гимназическом классе конца XIX века. Или перенестись на летний выпускной вечер 1941 года. Или попасть на урок в кочевую школу народов Севера...
Кстати, родители школьников здесь не только ностальгируют о былом. В оперной, театральной и хоровой студиях они могут вспомнить опыт школьной самодеятельности и спеть-станцевать для своих детей.
Музей образования (Москва, Вишняковский переулок, 12) проводит экскурсии каждый день, кроме пятницы, с 11 до 17 часов.