Любой школьник мечтает прокатиться на машине времени. Но возможно это лишь в московском Музее образования - если попасть на экскурсию для первоклассников. Правда, прежде чем подняться на второй этаж (именно там установлена чудо-машина), надо пройти жесткий отбор на смелость и сообразительность. Это непросто, ведь каверзные вопросы посетителям задает Капитан Время...

В этом удивительном музее можно посидеть за партой Эрисмана в гимназическом классе конца XIX века. Или перенестись на летний выпускной вечер 1941 года. Или попасть на урок в кочевую школу народов Севера...

Кстати, родители школьников здесь не только ностальгируют о былом. В оперной, театральной и хоровой студиях они могут вспомнить опыт школьной самодеятельности и спеть-станцевать для своих детей.

Музей образования (Москва, Вишняковский переулок, 12) проводит экскурсии каждый день, кроме пятницы, с 11 до 17 часов.