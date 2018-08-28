Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.08.2018,  
11:55
Текст: Иван Петров

Шойгу анонсировал крупнейшие за последние 40 лет военные учения

Предстоящие масштабные военные учения "Восток-2018" станут крупнейшими за последние почти 40 лет в России. Об этом во вторник в Хакасии заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: 1tv.ru
Сразу пять военных самолетов приземлились на дорогу под Хабаровском

По его словам, в учениях будут задействованы около 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и другой наземной техники, а также более 1 тысячи вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Глава военного ведомства подчеркнул, что учений подобного масштаба в России не было с 1981 года. Для сравнения - в крупнейших в прошлом году российских учениях "Запад-2017", проводившихся совместно с Белоруссией, принимали участие около 12,7 тысяч военных.

"Предстоящие учения похожи на "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее, - отметил министр обороны. - Больше тысячи летательных аппаратов на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанский и Северный флот, полностью будут задействованы ВДВ".

Сергей Шойгу отметил, что маневры традиционно предваряет большая серия подготовительных мероприятий - около 15 специальных учений по обеспечению войск. "Как правило, на это накладывается объявляемая Верховным главнокомандующим внезапная проверка. И это стало хорошей практикой в нашей жизни и работе. Представьте, что одновременно в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", - рассказал глава военного ведомства.

Китайские военные привезут на учения "Восток" более 900 единиц техники

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут в период с 11 по 15 сентября текущего года. Маневры получили международный статус. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Минобороны продлит срок службы ракет зенитного комплекса "Стрела-10" 12:37
На учениях "Мирной миссии" задействуют сводную авиагруппу 26.08.2018
Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США 26.08.2018
русская армия
Фото: YouTube
Раскрыты характеристики украинской противокорабельной ракеты 11:51
Сразу пять военных самолетов приземлились на дорогу под Хабаровском 23.08.2018
Открылся военно-технический форум "АРМИЯ-2018" 20.08.2018