Шойгу анонсировал крупнейшие за последние 40 лет военные учения

Предстоящие масштабные военные учения "Восток-2018" станут крупнейшими за последние почти 40 лет в России. Об этом во вторник в Хакасии заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в учениях будут задействованы около 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и другой наземной техники, а также более 1 тысячи вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Глава военного ведомства подчеркнул, что учений подобного масштаба в России не было с 1981 года. Для сравнения - в крупнейших в прошлом году российских учениях "Запад-2017", проводившихся совместно с Белоруссией, принимали участие около 12,7 тысяч военных.

"Предстоящие учения похожи на "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее, - отметил министр обороны. - Больше тысячи летательных аппаратов на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанский и Северный флот, полностью будут задействованы ВДВ".

Сергей Шойгу отметил, что маневры традиционно предваряет большая серия подготовительных мероприятий - около 15 специальных учений по обеспечению войск. "Как правило, на это накладывается объявляемая Верховным главнокомандующим внезапная проверка. И это стало хорошей практикой в нашей жизни и работе. Представьте, что одновременно в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", - рассказал глава военного ведомства.

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут в период с 11 по 15 сентября текущего года. Маневры получили международный статус. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.