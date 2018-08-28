СМИ: Серийные поставки БМП на платформе "Армата" начнутся в 2019 году

Боевую машину пехоты Т-15 на платформе "Армата" начнут серийно поставлять в российскую армию в 2019 году. Предполагается, что первая партия будет состоять из десяти машин.

Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник и добавил, что в рамках действующего контракта армия России получит батальонный комплект Т-15. Как уже писала "РГ", заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Международном форуме "Армия-2018" заявил, что до конца 2018 года в подразделения поступят первые танки Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".

Соответствующий контракт заключило военное ведомство и "Уралвагонзавод", который бронетехнику и производит. Завод входит в Госкорпорацию "Ростех". В контракте идет речь о 132 машинах Т-14 и Т-15.

Параллельно с поставками серийных боевых машин пехоты на платформе "Арматы" будут продолжаться и их испытания.