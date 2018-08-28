Срок службы B-52 продлят до 100 лет

ВВС США обнародовали планы по модернизации стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Большая программа обновления предполагает установку на самолет более мощных и экономичных двигателей, улучшение энергоснабжения бортовых систем и другие новшества, которые продлят срок эксплуатации бомбардировщика как минимум до 2050 года. Таким образом B-52 - и без того небесный патриарх, - станет первым в истории самолетом, чей срок боевой службы составит столетие. Stratofortress впервые поднялся в воздух в 1952 году.

Новая модификация получит индекс B-52J. "Пока это всего лишь эскиз, потенциальные будущие усилия", - предупредила руководитель программы по управлению жизненным циклом B-1 и B-52 полковник Лэнс Рейнольдс участников Дня промышленности на авиабазе Тинкер в Оклахоме. Здесь находится центр обслуживания всех строевых B-52. Модернизации планируется подвергнуть шесть десятков B-52H, построенных в 1960-1962 годах.

Главное в новой версии - двигатели. Как рассказали на презентации, новые реактивные турбины будут на 20 процентов экономичнее своих предшественниц, что увеличит дальность полета, и смогут поставлять в бортовую электросеть не менее 400 киловольтампер для питания цифровой системы управления самолетом и его оборудованием. Поскольку постройка и испытания новых моторов - процесс довольно длительный и самолеты в течение этого срока будут вынуждены оставаться "на приколе", было бы целесообразно воспользоваться этим для установки другого нового оборудования, пишет The Drive.

Одна из давно назревших потребностей - "стеклянная кабина" для экипажа. Сейчас пилотам B-52 приходится собирать информацию с россыпи циферблатов - на приборной панели бомбардировщика есть лишь два небольших многофункциональных дисплея, установленных за последнее десятилетие. Замена аналоговых приборов на современные экраны могла бы снизить нагрузку на пилотов, улучшить обмен информацией, навигацию и наведение, а также систему диагностики бортовых систем. ВВС США уже оборудуют "стеклянными кабинами" самолеты-заправщики КС-135R сравнимого возраста.

Военные все чаще интересуются новыми технологиями защиты стратегических бомбардировщиков от средств ПВО. Пока единственное спасение B-52 - высота, но современные зенитные комплексы простреливают воздушное пространство до ближнего космоса, надо что-то новое: перехватчики ракет, более мощные и хитрые инфракрасные ловушки или электромагнитное оружие направленного воздействия, уничтожающее зенитные ракеты на подлете.

Модернизации требует и система катапультирования экипажа. Она крайне сложна и двое из пяти летчиков в аварийной ситуации выбрасываются вниз, что опасно при полете на малой высоте. Возможно, будет перенесено место размещения контейнера с оборудованием для наведения высокоточного оружия AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Сейчан он подвешивается под правым крылом, что снижает его поле обзора. Однако размещение SATP под фюзеляжем пока невозможно из-за сложной геометрии системы катапультирования. Еще одним новшеством может стать "умная" роторная бомбоукладка для размещения во внутренних отсеках бомбардировщика разных типов высокоточного оружия.