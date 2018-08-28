Умер актер из "Убойной силы" Тоомас Креэн

Эстонский актер театра и ТВ, артист Эстонского государственного кукольного театра Тоомас Креэн, знакомый российскому зрителю по ролям в сериалах "Убойная сила" и "Исаев", скончался на шестидесятом году жизни 26 августа.

Причина смерти артиста не названа, сообщает KP.RU.

Креэн родился 15 мая 1959 года в артистической семье. В 1982 году окончил актерский факультет Таллинской государственной консерватории.

На экранах дебютировал в девяностые - в эстонских телесериалах "Гимназисты Викмана" (Wikmani poisid) и "Счастливая улица, 13" (Õnne 13).

Помимо "Убойной силы" и "Исаева", сыграл в сериалах "Опасный полет" и "Келк-ищейка".