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Умер актер из "Убойной силы" Тоомас Креэн

Новость 28.08.2018, 13:29 | Текст: Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Эстонский актер театра и ТВ, артист Эстонского государственного кукольного театра Тоомас Креэн, знакомый российскому зрителю по ролям в сериалах "Убойная сила" и "Исаев", скончался на шестидесятом году жизни 26 августа.

Причина смерти артиста не названа, сообщает KP.RU.

Креэн родился 15 мая 1959 года в артистической семье. В 1982 году окончил актерский факультет Таллинской государственной консерватории.

На экранах дебютировал в девяностые - в эстонских телесериалах "Гимназисты Викмана" (Wikmani poisid) и "Счастливая улица, 13" (Õnne 13).

Помимо "Убойной силы" и "Исаева", сыграл в сериалах "Опасный полет" и "Келк-ищейка". 

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