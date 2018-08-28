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Рубрика: Экономика

В Роскомнадзоре сообщили о возможной блокировке "Яндекс.Видео"

Текст: Марина Гусенко

"Яндекс.Видео" могут заблокировать, если сервис не уберет ссылки на пиратские фильмы, клипы. Сделать это он должен до вечера 30 августа, сказал журналистам замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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По его словам, сервис уведомили о том, что нужно удалить ссылки на пиратский контент. У них есть на это еще два дня. Ответной реакции от сервиса пока нет, добавил Субботин.

Напомним, что несколько телеканалов подали заявления в Мосгорсуд и потребовали принять меры к "Яндекс.Видео", так как на сервисе можно посмотреть фильмы, размещенные нелегально на ряде сайтов. Суд требование удовлетворил. Обеспечить исполнение требования должен Роскомнадзор.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Яндекс Правительство Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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