В Роскомнадзоре сообщили о возможной блокировке "Яндекс.Видео"

"Яндекс.Видео" могут заблокировать, если сервис не уберет ссылки на пиратские фильмы, клипы. Сделать это он должен до вечера 30 августа, сказал журналистам замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, сервис уведомили о том, что нужно удалить ссылки на пиратский контент. У них есть на это еще два дня. Ответной реакции от сервиса пока нет, добавил Субботин.

Напомним, что несколько телеканалов подали заявления в Мосгорсуд и потребовали принять меры к "Яндекс.Видео", так как на сервисе можно посмотреть фильмы, размещенные нелегально на ряде сайтов. Суд требование удовлетворил. Обеспечить исполнение требования должен Роскомнадзор.