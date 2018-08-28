Власти Мадрида озеленят одну из площадей в центре города

Власти испанской столицы озеленят одну из центральных площадей города, вернув ей вид XIX века. Речь идет о Пласа Майор. Сейчас тут нет ни одного деревца, площадь полностью замощена булыжником.

Однако уже в конце сентября здесь высадят в специальных клумбах-разделителях более тысячи многолетних растений, кустарников и хвойных деревьев. Также полностью будут заменены скамейки, стулья и столики, за которыми могут отдохнуть жители и гости города. Общий бюджет, выделенный на реконструкцию площади, составляет 400 тысяч евро.

Как отмечают в городском совете, полностью воссоздать вид XIX века не удастся, хотя ландшафтные дизайнеры прекрасно знают, как тогда выглядела площадь (существует множество фотографий того периода). Главная загвоздка заключается в том, что под Пласа Майор появилась подземная парковка, и высадить деревья прямо на площади теперь не представляется возможным.

Это уже не первая попытка придать этому месту новый вид. В сентябре прошлого года на Пласа Майор неожиданно "выросла" трава. Площадь превратилась в зеленую лужайку, многие попользовались возможностью поваляться и позагорать на ней.

Пласа Майор была открыта в начале XVII века, тогда она называлась Пригородной, поскольку находилась за пределами Мадрида. Затем ее неоднократно переименовывали. Ее называли Площадью конституции, Королевской площадью, Площадью Республики, пока в конце Гражданской войны 1936-1939 годов она не получила свое нынешнее имя. Пласа Майор была первой в Мадриде площадью, где было оборудовано постоянное место для корриды.