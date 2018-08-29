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29.08.2018,  
09:58
Текст: Алексей Иванов

Американский аналог "Искандера" попал на видео

В Сети появилась видеопрезентация новой оперативно-тактической ракеты DeepStrike, разработанной для армии США компанией Raytheon. Испытания ведутся в рамках проекта под названием Long Range, Precision Fire, который можно рассматривать как ответ российским оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) "Искандер".

Фото: Darkone/ Wikimedia.org
ПВО США оказалась бессильна перед "Искандером"

Как сообщает портал "Популярная механика", американские военные поставили задачу, чтобы новая ракета стоила значительно дешевле стоящих на вооружении изделий семейства ATACMS. При этом также вдвое должна вырасти огневая мощь, а дальность стрельбы повыситься до 499 километров (этот порог предусмотрен Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенным между СССР и США). Наконец, конструкторы должны создать ракету, превосходящую своих предшественниц по точности.

На сайте производителя также уточняется, что DeepStrike будет интегрирована с уже существующими ракетными комплексами, такими как M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).

На какой стадии испытания находятся сейчас, а также какими точно характеристиками будет обладать ракета, не раскрывается. Напомним, ранее руководство Минобороны РФ спрогнозировало, что иностранные аналоги ОТРК "Искандер-М" появятся не ранее 2025 года. Уникальность российского комплекса достигается благодаря созданным для него ракетам, которые в полете могут развивать скорость до 6 Маха. В арсенале "Искандера" есть и крылатая ракета, летающая по настильной траектории. В течение минуты одна боевая машина комплекса может выстрелить две ракеты любого типа по разным целям.

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