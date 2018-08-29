Чертежи для создания оружия на 3D-принтерах появились в продаже в США

В США компания Defense Distributed начала продавать чертежи для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров. Это произошло спустя сутки после решения суда о продлении запрета на публикацию подобных схем в интернете.

Такое решение суд Западного округа штата Вашингтон принял после того, как власти 19 штатов США и столичного округа Колумбия заявили, что открытое размещение в интернете чертежей оружия наносит урон национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию ABC. Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока данный вопрос не будет окончательно урегулирован в суде.

По словам главы Defense Distributed Коди Уилсона, в постановлении суда говорится лишь о запрете на открытую публикацию чертежей в Cети и ничто не запрещает ему продавать схемы через интернет всем желающим, доставляя их покупателям по электронной почте или с помощью флэш-носителей. Уилсон также призывает интернет-пользователей распространять чертежи оружия между собой.

Предыдущая администрация США во главе с экс-президентом Бараком Обамой запретила фирме публиковать подобные схемы. Уилсон счет это нарушением своих конституционных прав и подал в суд в 2015 году. Спустя три года администрация президента Дональда Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила компании публиковать чертежи в интернете. Однако суд приостановил действие этого распоряжения.