Новости

Главврача камчатской больницы обвинили в хищении двух млн рублей 05:52
СМИ: Китай начал строить военно-тренировочную базу в Афганистане 05:48
СМИ сообщили о намерении США разместить системы ПРО на севере Сирии 05:42
Чертежи для создания оружия на 3D-принтерах появились в продаже в США 05:10
На Камчатке мужчина избил инспектора рыбоохраны 05:07
Один человек погиб и более 30 пострадали от взрыва бомбы на Филиппинах 04:19
Ученые рассказали о влиянии отпуска на продолжительность жизни 03:44
Мексика отказалась платить за "стену Трампа" 03:42
Россиянин заплатил 450 евро штрафа за купание в фонтане в Риме 03:33
РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии 03:20
США примут участие в межсирийских переговорах в Женеве 03:01
Гребешок спровоцировал стычку французов и англичан в Ла-Манше 02:41
"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества 01:56
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400 01:43
Приоритеты инвестирования названы для компаний из "списка Белоусова" 01:11
Минобороны: "Белые каски" доставили боевикам в Идлиб отравляющие вещества 00:50
В Киеве фанаты "Динамо" жестоко избили голландских болельщиков 00:43
Еще два вуза получили право самостоятельно присуждать ученые степени 00:17
Золотые медали выпускников будут зависеть от результатов ЕГЭ 28.08.2018
Стритрейсерам не будут ужесточать наказания 28.08.2018
20-летний комедийный актер Джэксон Оделл умер от передозировки 28.08.2018
Глушаков напомнил экс-капитану "Зенита" о проигранном споре 28.08.2018
Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в манипулировании пользователями 28.08.2018
Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за страховки 28.08.2018
В Крыму на трассе "Таврида" сняли на видео образование смерча 28.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 05:10
Рубрика: В мире

Чертежи для создания оружия на 3D-принтерах появились в продаже в США

В США компания Defense Distributed начала продавать чертежи для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров. Это произошло спустя сутки после решения суда о продлении запрета на публикацию подобных схем в интернете.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400

Такое решение суд Западного округа штата Вашингтон принял после того, как власти 19 штатов США и столичного округа Колумбия заявили, что открытое размещение в интернете чертежей оружия наносит урон национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию ABC. Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока данный вопрос не будет окончательно урегулирован в суде.

По словам главы Defense Distributed Коди Уилсона, в постановлении суда говорится лишь о запрете на открытую публикацию чертежей в Cети и ничто не запрещает ему продавать схемы через интернет всем желающим, доставляя их покупателям по электронной почте или с помощью флэш-носителей. Уилсон также призывает интернет-пользователей распространять чертежи оружия между собой.

Предыдущая администрация США во главе с экс-президентом Бараком Обамой запретила фирме публиковать подобные схемы. Уилсон счет это нарушением своих конституционных прав и подал в суд в 2015 году. Спустя три года администрация президента Дональда Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила компании публиковать чертежи в интернете. Однако суд приостановил действие этого распоряжения.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400
"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества
Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ