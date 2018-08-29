Facebook перейдет на энергию солнца и ветра к 2020 году

Компания Facebook до конца 2020 года полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, говорится в блоге компании. Уже сейчас возобновляемые источники энергии "питают" социальную сеть больше, чем на половину.

Использовать экологичную модель компания решила еще в 2015 году. Возобновляемые источники энергии должны были в 2018 году составить 50% процентов в энергоснабжении Facebook, но показатель был достигнут на год раньше. Всего за пять лет было заключено контрактов на 3 ГВт с поставщиками возобновляемых источников энергии. Также Facebook намерен на 75 процентов сократить выброс парниковых газов.

О намерении полностью перейти на возобновляемые источники энергии этим летом заявила и компания Samsung. Переход должен занять у производителя электроники два года. "Питаться" солнцем и ветром будут не только производственные мощности, но и офисы и магазины. План будет реализован в европейских странах, США и Китае. Неэкологичные технологии компания планирует оставить только в Южной Корее.