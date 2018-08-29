Минск и Бухарест планируют открытие прямых авиарейсов

Значительно сократится время в пути между столицами Беларуси и Румынии после открытия прямого авиарейса между Минском и Бухарестом. А пока воздушную трассу длиной чуть более тысячи километров жителям обеих стран предлагают преодолевать свыше десятка авиакомпаний мира, но с неизбежной пересадкой в пути.

Именно комфорт сообщения рассматривался в пакете иных тем на встрече посла РБ в Румынии Андрея Гринкевича с государственным секретарем Министерства туризма Румынии Кристиной-Ионелой Тэртеацэ. Об этом информирует сегодня БЕЛТА со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

На встрече обсуждалось и развитие двустороннего взаимодействия в области туризма, включая скорейшее завершение работы над проектом межправительственного соглашения о сотрудничестве в этой сфере. Особое внимание уделено проведению в белорусской столице летом 2019 года II Европейских игр. К.Тэртеацэ подчеркнула важность предпринятых в Беларуси шагов по либерализации визового законодательства, способствующих большей туристической привлекательности страны.

Руководитель белорусской дипмиссии провел презентацию туристического потенциала своей страны, которая вызвала ожидаемый интерес румынских коллег. Уже достигнута договоренность об организации встреч операторов двух стран во время заседания межправительственной белорусско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое будет приурочено к Международной сельскохозяйственной выставке INDAGRA в начале ноября в румынской столице.