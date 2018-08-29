Минск: Владимир Макей принял нового временного поверенного в делах США

Встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь Дженифер Мур Фото: МИД Республики Беларусь/ www.mfa.gov.by

Новый временный поверенный в делах США в РБ Дженифер Мур обладает "богатым опытом работы по европейской тематике и на протяжении большей части карьеры специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в области безопасности". На это обратили внимание в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси, информируя сегодня о встрече Владимира Макея с новым американским дипломатом.

Встреча белорусского министра состоялась в связи с началом дипломатической миссии в этом месяце Дженифер Мур. Стороны, констатируется в пресс-релизе МИД, "обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-американских отношений".

Как проинформировали ранее в американском посольстве в Минске, Дженифер Мур - карьерный дипломат. Перед приездом в Беларусь она занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Государственного департамента, которое отвечает за отношения США с Турцией, Грецией и Кипром.

Новый временный поверенный ранее работала на должности заместителя директора управления Государственного департамента по миротворческой деятельности, санкций и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, а также на различных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах в посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте.

Кроме того, Дженифер Мур являлась дежурным сотрудником оперативного центра Государственного департамента и ассистентом помощника государственного секретаря по военно-политическим вопросам.