Новые "зубы" для "Аллигатора": почему Ка-52К не имеет аналогов в мире

Российские вертолеты Ка-52 - единственные в мире винтокрылые машины, вооруженные сверхзвуковыми противокорабельными ракетами, что в совокупности с другими боевыми характеристиками делает их уникальными.

К такому выводу пришли авторы портала Millitary Watch, подготовившие обзорный материал о Ка-52. Эти вертолеты, также называемые "Аллигатор", несут службу в российской армии с 2011 года, и конструкторы постоянно наращивают их боевой потенциал, в том числе на основе применения в сирийской кампании.

К примеру, как недавно писала "РГ", в ближайшее время планируется модернизировать гиростабилизированную оптико-электронную систему (изделие ГОЭС-451). Это позволит повысить эффективность применения противотанковых управляемых ракет. Дальность обнаружения и распознавания бронетехники в телевизионном канале в дневных условиях после модернизации должна составить не менее десяти и восьми километров, тогда как в тепловизионном канале не менее восьми и пяти километров круглосуточно.

Эксперты портала также обратили внимание на то, что "Аллигаторы" морского базирования (Ка-52К), помимо всего прочего, оснащаются ракетами Х-31 и Х-35, тогда как обычно подобное вооружение предназначается для самолетов. Первая ракета развивает скорость до 3,1 Маха и в базовой модификации поражает цели на расстоянии до 110 километров. Х-35 - дозвуковая ракета, однако радиус ее действия достигает 300 километров, что дополняет боевые возможности вертолета.