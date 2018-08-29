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Рубрика: В мире

Один человек погиб и более 30 пострадали от взрыва бомбы на Филиппинах

На юге Филиппин один человек погиб и 34 получили ранения в результате взрыва бомбы у входа в ресторан. Инцидент произошел во время уличного праздника в городе Исулан на острове Минданао.

Взрыв прогремел еще в понедельник, однако, власти объявили о нем лишь спустя сутки, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Отмечается, что по данным местных телеканалов, погибших больше.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Полиция начала расследование инцидента, однако подозреваемых пока нет. Ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна экстремистская группировка.

Отмечается, что всего месяц назад на другом филиппинском острове Басилан, рядом с блокпостом военных взорвалась бомба, заложенная в автофургон. В результате погибли 11 человек. Ответственность за тот теракт взяла на себя группировка ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).

По данным Reuters, на острове Минданао проживает мусульманское меньшинство, регион считается неспокойным. Здесь действуют вооруженные группировки исламистской и маоистской направленности, а также преступные банды. С мая прошлого года на острове введен режим чрезвычайного положения, который действует до 31 декабря. Причина его введения – мятеж экстремистов связанных с ДАИШ.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
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