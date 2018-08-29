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29.08.2018,  
12:15
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Ракетный "Сель" обрушит на противника залп из 10 снарядов за 2 секунды

Впервые продемонстрированный на форуме "Армия-2018" новейший российский комплекс неуправляемого ракетного оружия "Сель" предназначен для выполнения широкого круга задач. На дальностях до 4000 м он может бороться как с пехотой противника, так и с легкой бронетехникой.

Ему по силам проводить дистанционное минирование, выставлять дымовые завесы и освещать поле боя. При необходимости эта реактивная система сможет даже осуществлять целеуказание и забивать эфир радиопомехами. 

Такая универсальность обеспечивается применением 80-мм неуправляемых реактивных снарядов С-8 различного типа и предназначения: от кумулятивно-осколочных и объемно-детонирующих до дымовых и осветительных.

Представленный на выставке образец был выполнен на шасси автомобиля УАЗ "Карго", однако, как заявляют разработчики из научно-технического центра "Заслон", пусковой модуль легко устанавливается на другие колесные и гусеничные платформы, в том числе с дистанционным управлением. Также возможно размещение на речных и морских катерах.

Фото: YouTube
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Вес пакета с десятью направляющими составляет 350 кг. Полный залп установка совершает всего за 2 секунды. Экипаж - 2 человека.

Как отмечают военные эксперты, применение авиационных неуправляемых реактивных снарядов с наземных установок стало уже привычным. Такое оружие использовалось еще в Афганистане в период нахождения там советского контингента. Затем эти импровизированные РСЗО "засветились" в ходе вооруженных конфликтов на территории бывших республик СССР. Не обошлось без них в Ливии и Сирии.

Также в разное время военной промышленностью России предпринимались попытки создать варианты такой техники. Так, для отечественных ВДВ на базе БМД-1 был изготовлен 12-ствольный 80-мм "Гром", который успешно прошел испытания, но не пошел в серию.

Из числа компактных реактивных систем можно вспомнить представленный на военной выставке в Нижнем Тагиле в 2013 году проект "Мини-Град" с двадцатью направляющими, его планировалось монтировать на бронеавтомобиль "Тигр". Заявлялось, что установка должна была быть приспособлена для запуска 81,5-мм или 105-мм реактивных снарядов. Однако данных, что эта машина была выполнена в металле, пока нет.

Что касается комплекса "Сель", то он может пригодиться легким мобильным подразделениям, которые вооружены автомобилями УАЗ "Патриот". Поддержка такой реактивной системы будет не лишней во время выполнения задач наступательного и оборонительного характера. 

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