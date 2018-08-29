Синоптики предсказали новый температурный рекорд

Жара в столице может второй день подряд установить рекорд и стать самой высокой для 29 августа.

Вчера, 28 августа, установившаяся в Москве жара стала рекордной за последние 49 лет наблюдений, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос". Накануне температура воздуха в городе превысила 30 градусов.

На вопрос, может ли температура в среду стать самой высокой за всю историю наблюдений, в "Фобосе" сказали: "Совершенно не исключено".

"Вчера была рекордная температура, вполне может быть, что и сегодня может повториться", - сказали в погодном центре.

Ранее там сообщили, что столбики термометров 29 августа могут подняться до тридцатиградусной отметки, что на 10 градусов выше климатической нормы.