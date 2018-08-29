СК обнародовал детали гибели 14-летней школьницы в Москве

Во время расследования гибели 14-летней школьницы в Москве следователи нашли доказательства, говорящие о развратных действиях подозреваемого.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, соседу девочки предъявили обвинения в растлении несовершеннолетней. Речь идет о статьях 134 и 135 УК РФ. Эти уголовные дела выделены в отдельное производство.

Ранее следователи точно установили, что школьница провела ночь на 26 августа в квартире, которую ее сосед снимал на улице Подвойского. Как выяснилось, он напоил девочку-подростка и склонил ее к интиму. После употребления запрещенных веществ гостья скончалась.

В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом. Следователи настаивают на его аресте на период расследования.