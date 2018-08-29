В Подмосковье пенсионер надругался над школьницей на даче

В Московской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан 76-летний пенсионер. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, о преступлении стало известно после анонимного звонка.

По предварительным данным, инцидент произошел в Ногинском районе на одном из дачных участков. Там пенсионер, как полагают в СК, надругался над 8-летней девочкой. Возбуждено уголовное дело, с предполагаемым насильником работают следователи. На допросе он частично признал вину.

В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения. Следователи будут настаивать на аресте.