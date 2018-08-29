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29.08.2018 13:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В этом году в Прикамье пройдет более 1200 сельхозярмарок

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Предполагается, что в этом году общее число ярмарок, организованных сельхозтоваропроизводителями Прикамья увеличится до 1200.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Как отметил на заседании краевого правительства губернатор Пермского края Максим Решетников, такой формат получения свежих и качественных продуктов востребован среди жителей региона.

- У нас сейчас в самом разгаре сбор урожая. Зачастую для местных фермеров становится проблемой - где его реализовать. А для жителей крупных населенных пунктов - где купить свежую продукцию местных производителей. Как результат - получаем стихийную торговлю на улицах, - подчеркнул Максим Решетников. - Регулярно общаюсь с сельхозтоваропроизводителями и слышу от них просьбы оказать содействие в создании площадок для цивилизованной торговли.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова, на территориях муниципальных образований реализовывать фермерскую продукцию можно на постоянно действующих розничных рынках или в рамках проводимых сезонных и событийных ярмарок. Во всех муниципалитетах проходят данные мероприятия в строго закрепленный день. План проводимых в муниципальных образованиях ярмарок размещен на сайте министерства сельского хозяйства Пермского края.

- На сегодня постоянными участниками ярмарочных мероприятий являются 110 сельских хозяйств. Ограничений по участию для остальных производителей нет. Для этого фермеру или руководителю сельскохозяйственного предприятия нужно просто отправить заявку на электронный адрес министерства и при выходе на площадку ярмарки иметь ветеринарно-сопроводительные документы, - рассказал министр.

По его словам, на каждой из площадок будет представлено не менее 15 местных производителей, фермеры и производители из других регионов также могут участвовать в ярмарках, но только с той продукцией, которую в Прикамье не производят.

В этом году будет использоваться новый формат проведения ярмарок. По поручению губернатора, с 1 сентября ярмарки на определенных постоянных местах будут работать по выходным дням. При этом с участников не будет взиматься арендная плата. С 1 по 30 сентября ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00. В октябре по итогам сентябрьского мониторинга, план-график на октябрь будет доработан и размещен на сайте министерства.

Мониторинг будут вести сотрудники министерства в постоянном режиме, чтобы оперативно реагировать на количество товара, его качество и ассортимент. По словам первого заместителя главы администрации города Перми Виктора Агеева, на сентябрь на территории города определено семь постоянных площадок.

- В конце сентября в Перми, помимо этих площадок, мы планируем организовать еще 13, также с бесплатным участием для сельхозтоваропроизводителей, их перечень будет опубликован позже на сайте города, - заявил Виктор Агеев. - Отмечу, что мы рассматриваем сельхозярмарки еще и как возможность обкатать площадки и интенсивность их работы. Этот опыт будет учтен для формирования графика ярмарок в ноябре и декабре.

Также первый замглавы городской администрации отметил, что планируется передать городскому бизнес-инкубатору функции оператора по организации ярмарок.

Отметим, с 2015 по 2017 год количество проводимых ярмарок значительно увеличилось. Так, в 2017 году на территории Пермского края прошло 1090 ярмарочных мероприятий различного формата, 133 из них - в городе Перми.

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