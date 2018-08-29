В Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб сварщик

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на производстве газосварщика.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, вчера в производственном помещении предприятия, расположенного в Орджоникидзевском районе города Перми, 47-летний газосварщик ремонтировал железнодорожный локомотив. В топливном баке транспортного средства произошел взрыв, в результате чего рабочий получил смертельную травму.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, выясняются дополнительные обстоятельства произошедшего.