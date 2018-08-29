В нападении на эшелон в Забайкалье участвовали около 10 человек

В нападении на воинский эшелон в Забайкальском крае участвовали около десяти человек. Они приблизились к караулу около часа ночи и начали закидывать часовых камнями.

Об этом сообщили в главном военном следственном управлении РФ.

В ведомстве пояснили, что конфликт между военными и местными жителями случился примерно в десять часов вечера, когда эшелон следовал на полигон "Цугол" для подготовки к сентябрьским учениям "Восток-2018".

Состав остановился на станции Петровский завод, где между отмечавшими день рождения одного из местных жителей и военными произошла ссора.

В результате нападения на эшелон был убит мужчина. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту применения оружия военнослужащим СК РФ начал доследственную проверку. Ранее сообщалось, что стрелявший действовал в рамках положения Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.