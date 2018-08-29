На Эльбрусе обнаружены останки пятерых красноармейцев

В ходе героико-патриотической акции "Вахта памяти" военнослужащие Российской армии нашли на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии останки пятерых красноармейцев.

- Были обнаружены останки солдат Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Находки сделаны на высоте от 3,5 до четырех тысяч метров над уровнем моря, - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Акция длилась десять дней, за это время военные специалисты помимо непосредственно останков нашли истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, пуговицы, приклад знаменитой винтовки Мосина, веревки, фрагменты радиостанции, кусок каски и другие предметы.

В мероприятии, которое проходило в рамках отработки учебных задач по боевой подготовке в условиях высокогорья, приняли участие около 80 военнослужащих ЮВО.