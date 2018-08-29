В Новгородской области монтер погиб от удара током

В Новгородской области следователи проверяют обстоятельства гибели монтера, который получил сильный удар электрическим током. Инцидент произошел сегодня, 29 августа, в поселке Крестцы Новгородской области.

Бригада электриков, по предварительным данным, работала на линии электропередач высокого напряжения. Один из монтеров, находясь на опоре ЛЭП, получил поражение электричеством. Его коллеги вызвали бригаду скорой помощи, но мужчина скончался до приезда врачей, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Им предстоит выяснить, почему линия электропередач, где трудились электрики, оказалась под напряжением. По результатам проверки специалисты решат, следует ли возбуждать уголовное дело.