В Петербурге двух подростков задержали за избиение прохожих в парке

В Петербурге задержаны два подростка, которых подозревают в избиении прохожих в Таврическом саду.

Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, юношам по 17 лет, они нигде не учатся и не работают.

Один из подростков ранее судим за кражу. Другой находится под следствием. Уголовное дело в отношении него и 12 его друзей было возбуждено в августе 2017 года. Участникам группы вменялись грабежи и разбои. Сейчас дело рассматривается в суде и подозреваемые находятся под домашним арестом. Почему молодой человек, которому избрана такая мера пресечения, вечером оказался в Таврическом саду, предстоит выяснить следователям.

Также в СК устанавливают остальных соучастников избиения. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что нападавших было не меньше 20.

Напомним, вечером 24 августа группа подростков напала на двух мужчин в Таврическом саду и жестоко их избила. В итоге пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести. Сейчас в региональном СК решается вопрос об аресте двух подозреваемых и предъявлении им обвинения.