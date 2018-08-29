В Поморье вспыхнул газопровод

Возгорание на одной из веток магистрального газопровода "Ухта - Торжок" возле станции Шиес в Ленском районе Архангельской области началось 28 августа в 20.35.

Как сообщили в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Ухта", на 321-м километре произошел разрыв газопровода диаметром 1200 миллиметров.

На место прибыли аварийная бригада газовиков и пожарная команда. На участке трубопровода от станции Шиес до станции Мадмас (Республика Коми) перекрыли задвижки. После выгорания газа пламя угасло само к 23.10, помощь пожарных не потребовалась.

Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области. Газоснабжение потребителей не нарушено благодаря резервным веткам. Причины возгорания уточняются. Повреждено 30 метров газопровода, последствия ЧП ликвидируют 40 рабочих и 16 единиц техники.

Жилых домов на железнодорожной станции Шиес нет - одноименный поселок закрыли в 1971 году. До ближайшего поселка Урдома - 30 километров. В августе на станции началось строительство объекта, предположительно предназначенного для приемки твердых коммунальных отходов из Москвы. Геологических изысканий, общественных слушаний, экологической экспертизы при этом не проводилось.