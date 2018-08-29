В Заполярье нашли четвертого погибшего на Иовском водохранилище

Спасатели нашли тело еще одного погибшего на Иовском водохранилище в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МЧС. Это мужчина.

Сегодня спасатели намерены повторно обследовать участок водохранилища, где ранее были найдены трое погибших, в том числе пятилетний ребенок. Для координации поисковых работ создан оперативный штаб.

Напомним, 21 августа на Иовском водохранилище погибли пятеро отдыхающих, которые пытались пересечь водоем в лодке при сильном ветре без спасательных жилетов. Спустя трое суток были найдены тела мужчины, женщины и ребёнка. Возбуждено уголовное дело.