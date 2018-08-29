Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало информацию об уровне безработицы в субъектах РФ, сообщает ТАСС. По данным ведомства, возглавляет список Севастополь, где 1 июля был отмечен наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы - 0,2 процента.

Далее следуют Ленинградская область и Санкт-Петербург (0,3 процента), Калужская, Липецкая области, Москва, Республика Крым, Нижегородская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский АО (0,4 процента). В Московской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Сахалинской области уровень безработицы составил 0,5 процента.

При этом в министерстве отмечают, что уровень реальной безработицы превышает регистрируемую в Севастополе в 21 раз, Республике Крым - в 15 раз, Ленинградской области - в 14 раз, Сахалинской, Нижегородской областях и Краснодарском крае - почти в 11 раз, Ульяновской области - почти в десять раз, Калужской, Липецкой областях - в девять раз. Такой разрыв во многом объясняется несоответствием возможностей органов службы занятости и ожиданий безработных граждан.