На Кубани во дворе частного дома обнаружили тело подростка

В Щербиновском районе Краснодарского края следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика во дворе частного дома.

По информации регионального СУ СК РФ, трагедия произошла накануне вечером в станице Старощербиновской. Ребенка без признаков жизни обнаружила его бабушка, она сразу вызвала скорую помощь с полицией. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли пакет и газовый баллон для пикников, содержимое которого, по версии следствия, вдыхал мальчик.

- По предварительным данным, смерть наступила в результате токсичного воздействия неустановленного вещества. При осмотре тела несовершеннолетнего внешних насильственных телесных повреждений не обнаружено, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.