В Сочи и Подмосковье задержаны подозреваемые в разбое в Крыму

Новости

В Петербурге запретили взыскивать давние долги за квартиру 17:36
Минэкономразвития оценило ответный иск от Соединенных Штатов в ВТО 17:35
В турецкой больнице остался один из пострадавших в ДТП туристов 17:33
Заместителем министра спорта РФ назначен Игорь Сидоркевич 17:30
На Каспии отработали новую тактику против крылатых ракет 17:30
Экс-глава Минтранса возглавил один из крупнейших строительных холдингов 17:28
ОНФ проконтролирует исполнение предложений президента по пенсиям 17:27
Москвичей угостят мороженым с красной икрой и вареньем из сирени 17:21
Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу об избиении заключенных 17:21
Автобус с хоккейной командой "Ермак" попал в ДТП под Красноярском 17:20
ЦБ: Россияне впервые с 2015 года продали больше долларов, чем купили 17:15
Названа дата начала продаж автомобилей Aurus 17:14
Макей обсудил с Суриковым диалог Минска и Москвы 17:12
Немецкий концерн заявил о целесообразности реализации "Северного потока-2" 16:40
В крупном ДТП в Дагестане пострадали 11 человек 16:38
В проекте "Кортеж" появится кабриолет 16:32
Минкомсвязь: "Яндекс" должен сам договориться с правообладателями 16:31
В ЕАЭС установлены единые правила декларирования экспресс-грузов 16:24
Лавров: Террористический "гнойник" в Идлибе необходимо ликвидировать 16:23
В Петербурге отравились 30 участников молодежного конгресса 16:22
Видео: Витас опять издал неимоверные звуки - теперь в космосе 16:15
В Сети появились фото абсолютно голой Леди Гаги 16:12
В Саратове запатентовали котел, способный отопить микрорайон 16:05
В Вологде за истязание ребенка в приемной семье ответит орган опеки 16:04
Что нужно знать о концепте новой Lada 4x4 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
В "РГ" расскажут о погоде на осень
В "РГ" расскажут о погоде на осень
29.08.2018 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи и Подмосковье задержаны подозреваемые в разбое в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех бандитов, совершивших в Алуште разбойное нападение на предпринимателя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Севастополе вымогатели осуждены за смерть бизнесмена

По ее данным, в мае нынешнего года подозреваемые напали на предпринимателя в Алуште, затолкали его в машину и увезли. Избив похищенного человека и угрожая ему оружием, преступники отобрали у него 2 300 000 рублей, а затем отпустили, потребовав собрать еще 500 тысяч евро. По этому факту правоохранители крымского курорта возбудили уголовное дело по пункту "б" части четвертой статьи 162 УК РФ.

Поиски преступников продолжались три месяца. В результате они были задержаны одновременно в Сочи и Московской области. Подозреваемыми оказались выходцы из стран ближнего зарубежья, а также один россиянин. Бандитам от 38 до 50 лет. При обыске по месту жительства преступников найдены травматический пистолет с патронами, маска, рация, мобильные телефоны и карты к ним, а также отнятые у потерпевшего предпринимателя драгоценности.

Все подозреваемые взяты под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Обращение Владимира Путина к гражданам России
Московский международный автомобильный салон
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа
Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид"