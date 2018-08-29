В Сочи и Подмосковье задержаны подозреваемые в разбое в Крыму

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех бандитов, совершивших в Алуште разбойное нападение на предпринимателя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в мае нынешнего года подозреваемые напали на предпринимателя в Алуште, затолкали его в машину и увезли. Избив похищенного человека и угрожая ему оружием, преступники отобрали у него 2 300 000 рублей, а затем отпустили, потребовав собрать еще 500 тысяч евро. По этому факту правоохранители крымского курорта возбудили уголовное дело по пункту "б" части четвертой статьи 162 УК РФ.

Поиски преступников продолжались три месяца. В результате они были задержаны одновременно в Сочи и Московской области. Подозреваемыми оказались выходцы из стран ближнего зарубежья, а также один россиянин. Бандитам от 38 до 50 лет. При обыске по месту жительства преступников найдены травматический пистолет с патронами, маска, рация, мобильные телефоны и карты к ним, а также отнятые у потерпевшего предпринимателя драгоценности.

Все подозреваемые взяты под стражу.