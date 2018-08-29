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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи задержали похитившего сумку с 30 млн рублей мужчину

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Сочи полиция задержала 53-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении и похищении сумки с 30 миллионами рублей.

МВД задержало банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

Как уже писала "РГ", инцидент произошел 24 августа. В Сочи был введен план "Перехват", и в течение нескольких дней сотрудники полиции разыскивали подозреваемых.

Задержанный правоохранителями мужчина оказался жителем одной из республик Северного Кавказа, который приехал в Сочи. При личном досмотре у него изъяли часть из похищенных 30 миллионов рублей. Какая именно сумма находилась с мужчиной, в МВД не уточнили.

- В дежурную часть полиции по городу Сочи обратился местный житель, который сообщил, что снял в банке крупную сумму денег и ехал на автомобиле со своими знакомыми, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В тот момент, когда мужчина ненадолго вышел из машины, рядом остановилась иномарка. Двое неизвестных в масках выбежали из этого автомобиля и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им сумку с деньгами. Получив ее, злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей.  

В полиции сообщили, что по факту этого преступления было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Задержанный мужчина, подозреваемый в нападении, находится под стражей.

Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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