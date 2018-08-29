В Челябинске у наркоторговцев изъяли более семи кг героина

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области провели операцию по задержанию оптовых торговцев героином. В машине и тайниках преступников изъято более семи килограммов наркотика. Об этом сообщили в среду в полиции региона.

- Сначала в ходе оперативных мероприятий удалось выйти на след 51-летнего мужчины, сбывшего в Курчатовском районе Челябинска более 28 граммов героина, - сообщили в полицейском главке региона. - Подозреваемого и его 42-летнего соучастника задержали в автомобиле на улице Гидрострой. У последнего в ходе личного досмотра обнаружилось еще 55 свертков с наркотиком общим весом более 400 граммов, а всего из машины было изъято 980 граммов зелья.

Также в лесу в районе Новоградского тракта полицейские выявили два тайника наркоторговцев, в которых находилось еще более 5,7 килограмма порошка. Всего из незаконного оборота изъято более семи килограммов наркотика, причем шесть из них - высококонцентрированный наркотик афганского происхождения, отметили в ГУ МВД по региону.

Оба торговца арестованы. Ранее они уже были судимы за совершение аналогичных преступлений.