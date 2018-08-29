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29.08.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюменской области упал гидросамолет

Текст: Юлия Мякишева

Небольшой самолет найден поврежденным близ точки взлета в 70 километрах от Тюмени в Ярковском районе, рядом с селом Покровское.

Фото: depositphotos.com
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- В 12 часов легкомоторное судно должно было вылететь с аэродрома, но не вышло на связь. В 15 часов вылетел вертолет и обнаружил самолет поврежденным в трехстах метрах от озера Лесное. На борту находился только пилот. Он жив, - рассказали "РГ" в пресс-службе тюменского МЧС.

Как сообщили в региональном СК на транспорте, частный гидросамолет СК-12 "Орион" неудачно приземлился на озеро. Пилот судна не пострадал.

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