В Тюменской области упал гидросамолет

Небольшой самолет найден поврежденным близ точки взлета в 70 километрах от Тюмени в Ярковском районе, рядом с селом Покровское.

- В 12 часов легкомоторное судно должно было вылететь с аэродрома, но не вышло на связь. В 15 часов вылетел вертолет и обнаружил самолет поврежденным в трехстах метрах от озера Лесное. На борту находился только пилот. Он жив, - рассказали "РГ" в пресс-службе тюменского МЧС.

Как сообщили в региональном СК на транспорте, частный гидросамолет СК-12 "Орион" неудачно приземлился на озеро. Пилот судна не пострадал.