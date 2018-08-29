У ближайшей к России базы ВМС США нашли огромную мину

Плавающая в воде морская контактная мина обнаружена в США у побережья штата Вашингтон. Мина находится у острова Бейбридж, на входном фарватере в военно-морскую базу Китскап.

Береговая охрана США предупредила экипажи кораблей и патрулирует 1500-метровый диаметр вокруг опасной находки. По предварительным данным, обнаруженная мина относится к периоду Второй Мировой войны. Водолазы осмотрели боеприпас и готовят его к буксировке в порт. Населению прибрежных кварталов рекомендовано не выходить на улицу, пишет The Drive.

Китскап - ближайшая к России база ВМС США на Тихоокеанском побережье. Здесь базируется половина подводных стратегических ракетоносцев типа Ohio, расположены крупнейшие в американском флоте хранилища ядерного оружия и топлива, а также единственный на тихоокеанском побережье США сухой док, способный принимать авианосцы.