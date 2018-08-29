В Армении совершено нападение на экс-председателя Кассационного суда

В среду утром стало известно о вооруженном нападении на экс-главу Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна и его семью, которое произошло накануне вечером. Вооруженные люди ворвались прямо в дом бывшего судьи и открыли хаотичный огонь. Известно, что есть пострадавшие, но более подробная информация пока не обнародована.

Об этом происшествии агентству РИА Новости рассказала советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян. Речь идет о трех злоумышленниках с автоматами в масках, которые около десяти вечера по местному времени проникли в особняк, который находится недалеко от Еревана. Все члены семьи экс-председателя в это время были в сборе.

Одного из боевиков удалось обезвредить и задержать по горячим следам. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о разбойном нападении и незаконном обороте оружия. Ожидается, что ближайшее время власти сообщат, кто именно пострадал во время стрельбы.

Как информируют армянские СМИ, известный юрист, специалист по гражданскому праву Арман Мкртумян работал в Кассационном суде республики с момента его основания в 1998 году, а последние десять лет занимал пост председателя ведомства. Он подал в отставку на фоне майской волны протестов в республике.