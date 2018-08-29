Вертикальная посадка F-35 на палубу попала на видео

Вертикальная посадка истребителя-бомбардировщика F-35B Lightning II Военно-морских сил США попала на видео. Самолет впервые приземлился на десантный корабль типа Wasp, предназначенный для высадки американских морских пехотинцев.

Видео на канале YouTubе разместила американская военно-промышленная компания Raytheon. Эта компания является крупным поставщиком вооружения как для США, так и для других стран. В ролике продемонстрирована удачная посадка истребителя-бомбардировщика на палубу десантного корабля. Он, кстати, дислоцируется в японском порту Окинава.

"РГ" недавно писала о другой посадке самолета такого же типа. Летчику пришлось приземляться на аэродром со сломанной передней стойкой шасси. Все прошло благополучно, никто при этом не пострадал.

F-35 Lightning II - малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения. Имеют укороченный взлет и вертикальную посадку. Первый полет произошел в октябре 2000 года.