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29 августа 2018 г.

Постановление администрации Волгоградской области от 27 августа 2018 года № 372-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за второй квартал 2018 г."

Дата подписания 27 августа 2018 г.
Опубликован 29 августа 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 25 июля 2005 г. № 1091-ОД "О прожиточном минимуме в Волгоградской области" и в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также в других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2018 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9 318 рублей;

для трудоспособного населения - 9 973 рубля;

для пенсионеров - 7 556 рублей;

для детей - 9 569 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров

 

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