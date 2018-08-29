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Вышел трейлер многообещающего триллера "под Тарантино"

Новость 29.08.2018, 11:22 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Камень за пазухой, убийственный неоновый улей, Тарантино встречает де Пальму - на новых постерах, кадрах и в трейлере "Ничего хорошего в отеле "Эль рояль" ( Bad Times at the El Royale)

За драматургию и постановку криминально-синефильского проекта, обладающего приятным саундтреком и немалой долей черного блюзового юмора и ранее проходившего под названием "Тяжелые времена в "Эль-Рояль", отвечает режиссер постхоррора "Хижина в лесу" Дрю Годдард.

Действие фильма, который позиционируется как триллер с мистическим уклоном, будет происходить в 1960-х годах в стоящем на границе двух штатов отеле "Эль-Рояль" на озере Тахо, где собралась группа людей. У каждого свои интересы и многие не те, за кого себя выдают, но в итоге они вынуждены объединиться ввиду загадочных обстоятельств.

За одну ночь героям предстоит избавиться от шлейфа прежних грехов, ведь в противном случае утро для них станет настоящим инквизитором.

В ролях: Джон Хэмм, Крис Хемсворт, Джефф Бриджес, Дакота Джонсон, Том Холланд, Кэйли Спэни, Ник Офферман, Синтия Эриво и др.

Релиз картины в РФ запланирован на 11 октября 2018 года.

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