Вышел трейлер многообещающего триллера "под Тарантино"
Камень за пазухой, убийственный неоновый улей, Тарантино встречает де Пальму - на новых постерах, кадрах и в трейлере "Ничего хорошего в отеле "Эль рояль" ( Bad Times at the El Royale)
Bad Times at the El Royale | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX https://t.co/ZfLGSshhxF via @YouTube #ElRoyaleMovie #OctoberMovies #JeffBridges #CaileeSpaeny #ChrisHemsworth #DakotaJohnson pic.twitter.com/HxloTED6b2— Julian Royal (@julianroyal_mk) 28 августа 2018 г.
За драматургию и постановку криминально-синефильского проекта, обладающего приятным саундтреком и немалой долей черного блюзового юмора и ранее проходившего под названием "Тяжелые времена в "Эль-Рояль", отвечает режиссер постхоррора "Хижина в лесу" Дрю Годдард.
Действие фильма, который позиционируется как триллер с мистическим уклоном, будет происходить в 1960-х годах в стоящем на границе двух штатов отеле "Эль-Рояль" на озере Тахо, где собралась группа людей. У каждого свои интересы и многие не те, за кого себя выдают, но в итоге они вынуждены объединиться ввиду загадочных обстоятельств.
#FilmNews Bad Times At The El Royale: Latest Trailer Released Online https://t.co/hIHrPF1eTY pic.twitter.com/u1biyGbIQj— Eamonn Rafferty (@eamonnrafferty) 28 августа 2018 г.
За одну ночь героям предстоит избавиться от шлейфа прежних грехов, ведь в противном случае утро для них станет настоящим инквизитором.
В ролях: Джон Хэмм, Крис Хемсворт, Джефф Бриджес, Дакота Джонсон, Том Холланд, Кэйли Спэни, Ник Офферман, Синтия Эриво и др.
BAD TIMES AT THE EL ROYALE I NEED YOU NOW pic.twitter.com/EYd2vQE8pv— SummerBannion 🌼💃 (@MELITOY28) 22 августа 2018 г.
Релиз картины в РФ запланирован на 11 октября 2018 года.
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